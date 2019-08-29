Туристка наступила на пляже на оголенный провод и умерла

Инцидент произошел в Доминиканской Республике. Удар током для 17-летнего подростка оказался смертельным.

В Доминиканской Республике 17-летняя туристка из Аргентины Мелина Капута погибла, наступив на оголенный электрический провод. Об этом пишет Daily Mail.

Мелина Капута получила смертельный удар током, находясь вместе со своими родными и двоюродными братьями, когда шла босиком к их отелю в Пунта-Кане.

Девушка поднялась по металлической лестнице на мост, когда наступила на оголенный провод, передает Корреспондент.

Медики оперативно прибыли на место происшествия, но не смогли вернуть к жизни подростка. Предварительное расследование показало, что Капута умерла от сердечно-дыхательной недостаточности, хотя семья продолжает ожидать результаты вскрытия.