Президент Румынии Клаус Йоханнис отклонил все предложенные премьером Виорикой Дэнчилэ кандидатуры на должности министров юстиции, образования, внутренних дел, энергетики и двух вице-премьеров. Лидер Котрочен принял решение спустя два дня после того, как Кэлин Попеску Тэричану сообщил о выходе либерал-демократов из коалиции с социал-демократами.
"Предложения, которые я получил, просто недопустимы. PSD и ALDE несут ответственность за нынешний кризис, за политизацию учреждений, и я не допущу предложений, которые идут вразрез с демократическими ценностями", - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.
Йоханнис добавил, что прекращение сотрудничества между либерал-демократами и социал-демократами является результатом двух с половиной лет хаотичного управления, некомпетентности и коррупции, а Румыния нуждается в более кардинальных изменениях.
"Нынешнему правительству нужно получить новое подтверждение в парламенте через процедуру, которую я прошу инициировать. Если новая конфигурация правительства будет принята в парламенте, я продолжу защиту демократических ценностей, верховенства закона и прозападной модели развития", - подчеркнул Клаус Йоханнис.
Кроме того, президент Румынии дал понять, что если правительство Дэнчилэ не получит вотума доверия депутатов, будут объявлены досрочные парламентские выборы.
"Господин Йоханнис заменил конституционный долг посредника между политическими партиями - саботажем. Это такое же незрелое и эгоистичное поведение, как у господина Тэричану. Один уходит из правящего альянса, а другой блокирует назначение министров", - сказала премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ.
Премьер призвала президента Йоханниса представить доказательства коррупции в правительстве, которое она возглавляет, отметив, что Дональд Трамп высоко оценил этот кабмин за экономические показатели и результаты председательства в Совете ЕС.
Напомним, политический кризис в соседней стране начался после того, как лидер Партии альянса либералов и демократов Кэлин Попеску Тэричану объявил, что уходит в оппозицию и что создаст альянс с формирование Про- Румыния, которое возглавляет бывший премьер Виктор Понта. Вместе они поддержат на осенних президентских выборах независимого кандидата Мирчу Дьякону. Румынский политик также заявил, что подаст в отставку с поста председателя Сената в начале парламентской сессии в сентябре.
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