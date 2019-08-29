Джузеппе Конте сформирует новое правительство в Италии

Новое правительство Италии возглавит Джузеппе Конте, который сейчас находится в отставке. Партия "Движение пяти звезд" и демократы пришли к соглашению о формировании нового кабинета министров. Об этом заявил лидер "Движения пяти звезд" Луиджи ди Майо.

"Я сообщил президенту, что мы пришли к соглашению с Партией демократов, чтобы Джузеппе Конте стал новым премьером и сформировал долгосрочное правительство", - заявил председатель партии "Движение пяти звезд" Луиджи Ди Майо.

Между тем, Маттео Сальвини, лидер партии "Лиги Севера", которая вместе с "Движением пяти звезд" последние 14 месяцев управляли страной потребовал досрочных выборов.

"Наверное, миллионы итальянцев задаются вопросом, зачем они пришли на выборы, если те, которые раньше были у власти и были от нее отстранены путем демократических выборов, теперь вернулись через заднюю дверь в результате политических игр. Достоинство требует проведения досрочных выборов", - отметил председатель партии "Лига Севера" Маттео Сальвини.

На прошлой неделе премьер Джузеппе Конте объявил, что уходит в отставку в связи с тем, что парламент намеревался выдвинуть его правительству вотум недоверия. После этого президент Серджо Маттарелла начал консультации с политическими партиями о создании нового правящего большинства.