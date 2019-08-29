Ультиматум альянсу ПСРМ-ACUM. Депутат ПДС Лилиан Карп заявил, что уйдет из политики, если социалист Владимир Цуркан не подаст в отставку с поста председателя Конституционного суда. Он отметил, что ранее власти обещали деполитизировать учреждение.
"Я ожидал, что, как и обещали, будут предприняты определенные меры. Меня заверили, что в ближайшее время что-то измениться. Посмотрим. Если он не уйдет в отставку, я выступлю с заявлением", - заявил депутат ПДС Лилиан Карп.
Назначение Владимира Цуркана на должность председателя Конституционного суда раскритиковали и другие члены блока ACUM. Депутат ППДП Октавиан Цыку заявил, что любое сотрудничество с ПСРМ с каждым днем лишь все больше вредит блоку. А его однопартиец Юрий Реницэ отметил, что произошедшее в КС - позор.
Он также рекомендовал тем, кто ходит на поклон в "Султанский дворец", сделать соответствующие выводы и быть готовыми к последствиям.
И премьер Майя Санду заявила, что назначение Владимира Цуркана на пост председателя КС только больше подорвало доверие к этому учреждению. Между тем, сам Цуркан подчеркнул, что политики не имеют права вмешиваться в деятельность КС.
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