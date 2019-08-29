Представители Avia Invest: Сделка о покупке 95 процентов акций с Ротшильдами завершена

Сделка о покупке 95 процентов акций компании "Авиа Инвест" семьей банкиров Ротшильдов завершена. Об этом сообщила компания, управлявшая Кишиневским аэропортом. Завершили сделку при содействии министра экономики и инфраструктуры Вадима Брынзана, а также премьер-министра Майи Санду, говорится в пресс-релизе фирмы.

На прошлой неделе после заседания Высшего совета безопасности президент Игорь Додон заявил, что бизнесмен Илан Шор не успел продать "Авиа Инвест", и что сделка по приобретению акций компании была заблокирована. Это же он написал сегодня в фэйсбуке.

Но с уточнением, что если после заседания ВСП некоторые госучреждения все же пошли наперекор согласованному плану, то это серьезное нарушение, и компетентные органы должны провести расследование.

Тем временем, правительство уточнило в сообщении для прессы, что с ним не проводили консультаций о продаже акций компании "Авиа Инвест", и что его проинформировали уже постфактум о подписании контракта. Более того, премьер Майя Санду и министр экономики Вадим Брынзан якобы сообщили представителю компании семьи Ротшильд, что договор от 2013 года о концессии Кишинёвского аэропорта незаконный и рассматривается прокуратурой. Кабмин отметил, что продолжит сотрудничать с правоохранительными органами для расторжения этого контракта.

А исполняющий обязанности генпрокурора Дмитрий Робу заявил для нашего телеканала, что на уставный капитал "Авиа Инвест" наложен арест, поэтому акции не подлежат продаже.

"Правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения любых изменений в уставном капитале компании "Авиа Инвест", - заявил и.о. генпрокурора Дмитрий Робу.

Об этом говорил на прошлой неделе и исполняющий обязанности главы Прокуратуры по борьбе с коррупцией

Эдуард Варзар.

Напомним, Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию в 2013 году сроком на 49 лет. С тех пор компания Avia Invest, подконтрольная Илану Шору, инвестировала в его инфраструктуру более 88 миллионов евро, а также заплатила налогов на сумму в почти 600 тысяч.

Согласно прогнозам, в 2019 году число пассажиров, которые воспользовались услугами Кишиневского аэропорта впервые превысит цифру в три миллиона.

Будучи в оппозиции, нынешние власти обещали расторгнуть контракт с Avia Invest и вернуть аэропорт государству.

Позднее министр экономики Вадим Брынзан заявил, что шансы на это маловероятны.