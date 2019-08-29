В Ниспоренском районе задержали торговцев людьми

Троих граждан Молдовы, объявленных ранее в розыск, задержали в Вулканештах Ниспоренского района.

По данным следствия, злоумышленники принуждали к попрошайничеству в России наших соотечественников. Они были осуждены за торговлю людьми.

Мужчин объявили в розыск в 2016 году после того, как суд вынес им приговор. Они получили семь и восемь лет заключения.