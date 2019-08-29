В Молдове сохраняется высокий уровень пожарной опасности

В почве недостаточно влаги для сельскохозяйственных культур. А хуже всего дела обстоят на севере страны. Там этот показатель составляет всего 25%, а на юге - 50%.

Ранее синоптики продлили желтый код гидрологической засухи до шестого сентября. Виной всему установившаяся жара. Температура воздуха в тени достигает 33-ех градусов.

"Для этого периода это достаточно высокая температура, потому что средняя температура должна быть на семь градусов ниже, это показатели регистрируют каждые пять-семь лет. Если говорить о более продолжительном периоде, такая температура у нас бывает каждые 15 лет", - подчеркнул метеоролог Геннадий Рошка.

Напомним, в среду метеорологи продлили до 31 августа и желтый код метеоопасности в связи с жарой. Они не исключают, что высокие температуры сохранятся и в начале сентября. Только 3 и 4 числа местами возможны дожди.

В стране сохраняется предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.