Футболисты сборной Молдовы получили от ФМФ посылки

Сюрприз для футболистов сборной Молдовы! Национальная федерация футбола разослала посылки с приглашением и футболкой сборной всем игрокам, вызванным на отборочные матчи ЕВРО-2020 против Исландии и Турции.

Среди 24 футболистов трое представляют "Петрокуб-Хынчешть": защитник Виктор Мудрак, полузащитник Ясер Цуркан и нападающий Владимир Амброс . Они получили подарки перед тренировкой под аплодисменты одноклубников.

После этого игроки "Петрокуба-Хынчешть" по-дружески, в шутливой форме напутствовали своих партнеров, приглашенных в сборную.

"Надеюсь, приглашенных в сборную будет больше, но рад и тому, что нас трое. Надеюсь, что все трое помогут сборной. Для нас честь выступать за нее", - заявил капитан "Петрокуба-Хынчешть" Владимир Амброс.

"После возвращения из сборной "Петрокубу" предстоит сыграть очень интересный матч с лидером чемпионата "Шерифом". Надеюсь, после игр с Исландией и Турцией футболисты вернутся здоровыми, без травм, в хорошем настроении", - отметил тренер "Петрокуба-Хынчешть" Лилиан Попеску.

Владимир Амброс и Ясер Цуркан уже играли за сборную, Виктор Мудрак вызван впервые.

"Виктор давно ждал приглашение в сборную. Как пришел в нашу команду. Считаю, что он его заслужил, потому что полностью отдает себя футболу, много работает на тренировках. Я желаю ему успеха и удачного дебюта. Надеюсь, забьет. Этим он поможет и нам", - добавил Владимир Амброс.

Посылки получили и футболисты, выступающие за рубежом.

7 сентября сборная Молдовы сыграет в гостях против Исландии. Смотрите прямую трансляцию из Рейкьявика на Третьем канале, начало в 19:00.

10 сентября наша команда примет в Кишиневе на стадионе "Зимбру" Турцию. Этот поединок можно увидеть на телеканале Прайм. Начало игры в 21:45.