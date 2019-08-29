Сотрудники предприятия "Железная дорога Молдовы" занимаются незаконной продажей металла

Сотрудники и руководство предприятия "Железная дорога Молдовы" занимаются незаконной продажей металла. В частности речь идет о филиале ЖДМ в Бендерах. Об этом сообщил депутат блока ACUM Лилиан Карп. Он заявил, что к нему обратились несколько работников ЖДМ, однако имен их он не назвал.

"Информация на русском языке, поскольку среди работников были и русскоязычные. Они сообщили номера контейнеров и количество цветного металла, меди и алюминия в этих контейнерах. Есть видео, как снимают печати со складов, в которых по документам ничего не было", - заявил депутат ПДС Лилиан Карп.

Депутат опубликовал ролик, который по его словам, сделал один из сотрудников ЖДМ. Его голос на видео был изменен, поскольку он боится увольнения.

Лилиан Карп добавил, что расследованием дела уже занялась полиция Бендер, однако оно затягивается, поэтому он намерен обратиться в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел. Мы направили запрос правоохранителям Бендер, но ответа пока не получили.

Между тем, директор предприятия ЖДМ Юрие Топалэ подтвердил для нашего телеканала, что случаи незаконной продажи металла были и их уже расследуют. Однако других подробностей он не представил.