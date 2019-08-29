Дмитрий Робу отказывается сообщать подробности расследования предполагаемого незаконного финансирования ПСРМ

Исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу отказывается сообщать подробности расследования предполагаемого незаконного финансирования Партии социалистов.

Он рекомендовал репортёру Publika TV обратиться по этому поводу в учреждение с официальным запросом. Хотя соответствующее письмо было направлено в Генпрокуратуру еще 8 июля. 16 июля нашему журналисту ответили, что запрос получен и его рассматривают. Однако окончательного ответа по этому поводу редакция не получила до сих пор.

Таким образом была нарушена 16-ая статья Закона о доступе к информации, согласно которой, запрашиваемая информация и документы должны быть предоставлены заявителю не позднее 15 рабочих дней с момента регистрации запроса о доступе к информации.

- Учитывая, что вы запрашиваете информацию о расследовании, я не могу сообщить вам. Обратитесь с официальным запросом в Генеральную прокуратуру.

- Мы это сделали, но ответа не получили.

- Вы получите ответ, существует определенный срок.

- Он уже был превышен, могу вам показать.

- Я проверю. Сейчас я не могу сообщить вам о каких-либо действиях.

Ранее бывший генпрокурор Эдуард Харунжен заявил, что президент Игорь Додон, а также бывший председатель Демпартии Влад Плахотнюк и его бывший заместитель Сергей Яралов дали показания в рамках уголовного расследования, начатого в связи с предполагаемым финансированием Кремлем Партии социалистов.

В начале июня былв обнародована видеозапись, на которой Игорь Додон признался, что получает от России до миллиона долларов в месяц на финансирование ПСРМ. После публикации ролика прокуроры начали собственное расследование. А фракция ДПМ в парламенте потребовала создать следственную комиссию по этому делу.

Но альянс ПСРМ-ACUM не поддержал инициативу. Ранее глава государства заявил, что не видит проблемы в том, чтобы прокуроры провели расследование и выяснили источники финансирования партии социалистов, однако сделал он это после смены руководства Генпрокуратуры.