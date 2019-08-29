Исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу отказывается сообщать подробности расследования предполагаемого незаконного финансирования Партии социалистов.
Он рекомендовал репортёру Publika TV обратиться по этому поводу в учреждение с официальным запросом. Хотя соответствующее письмо было направлено в Генпрокуратуру еще 8 июля. 16 июля нашему журналисту ответили, что запрос получен и его рассматривают. Однако окончательного ответа по этому поводу редакция не получила до сих пор.
Таким образом была нарушена 16-ая статья Закона о доступе к информации, согласно которой, запрашиваемая информация и документы должны быть предоставлены заявителю не позднее 15 рабочих дней с момента регистрации запроса о доступе к информации.
- Учитывая, что вы запрашиваете информацию о расследовании, я не могу сообщить вам. Обратитесь с официальным запросом в Генеральную прокуратуру.
- Мы это сделали, но ответа не получили.
- Вы получите ответ, существует определенный срок.
- Он уже был превышен, могу вам показать.
- Я проверю. Сейчас я не могу сообщить вам о каких-либо действиях.
Ранее бывший генпрокурор Эдуард Харунжен заявил, что президент Игорь Додон, а также бывший председатель Демпартии Влад Плахотнюк и его бывший заместитель Сергей Яралов дали показания в рамках уголовного расследования, начатого в связи с предполагаемым финансированием Кремлем Партии социалистов.
В начале июня былв обнародована видеозапись, на которой Игорь Додон признался, что получает от России до миллиона долларов в месяц на финансирование ПСРМ. После публикации ролика прокуроры начали собственное расследование. А фракция ДПМ в парламенте потребовала создать следственную комиссию по этому делу.
Но альянс ПСРМ-ACUM не поддержал инициативу. Ранее глава государства заявил, что не видит проблемы в том, чтобы прокуроры провели расследование и выяснили источники финансирования партии социалистов, однако сделал он это после смены руководства Генпрокуратуры.
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- Дмитрий Робу отказывается сообщать подробности расследования предполагаемого незаконного финансирования ПСРМ
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет напряженным с самого утра. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет напряженным с самого утра. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возрастет вероятность отравления. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет напряженным с самого утра. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет напряженным с самого утра. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Не будьте неблагодарными.
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Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вероятна новая романтическая связь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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