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Дмитрий Робу отказывается сообщать подробности расследования предполагаемого незаконного финансирования ПСРМ
// фото: открытый источник
17:22, 29 Aug 2019
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Исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу отказывается сообщать подробности расследования предполагаемого незаконного финансирования Партии социалистов.

Он рекомендовал репортёру Publika TV обратиться по этому поводу в учреждение с официальным запросом. Хотя соответствующее письмо было направлено в Генпрокуратуру еще 8 июля. 16 июля нашему журналисту ответили, что запрос получен и его рассматривают. Однако окончательного ответа по этому поводу редакция не получила до сих пор.

Таким образом была нарушена 16-ая статья Закона о доступе к информации, согласно которой, запрашиваемая информация и документы должны быть предоставлены заявителю не позднее 15 рабочих дней с момента регистрации запроса о доступе к информации.

- Учитывая, что вы запрашиваете информацию о расследовании, я не могу сообщить вам. Обратитесь с официальным запросом в Генеральную прокуратуру.
- Мы это сделали, но ответа не получили.
- Вы получите ответ, существует определенный срок.
- Он уже был превышен, могу вам показать.
- Я проверю. Сейчас я не могу сообщить вам о каких-либо действиях.

Ранее бывший генпрокурор Эдуард Харунжен заявил, что президент Игорь Додон, а также бывший председатель Демпартии Влад Плахотнюк и его бывший заместитель Сергей Яралов дали показания в рамках уголовного расследования, начатого в связи с предполагаемым финансированием Кремлем Партии социалистов.

В начале июня былв обнародована  видеозапись, на которой Игорь Додон признался, что получает от России до миллиона долларов в месяц на финансирование ПСРМ. После публикации ролика прокуроры начали собственное расследование. А фракция ДПМ в парламенте потребовала создать следственную комиссию по этому делу.

Но альянс ПСРМ-ACUM не поддержал инициативу. Ранее глава государства заявил, что не видит проблемы в том, чтобы прокуроры провели расследование и выяснили источники финансирования партии социалистов, однако сделал он это после смены руководства Генпрокуратуры.




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