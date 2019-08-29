Высший совет прокуроров против предложения правительства, касающегося назначения генпрокурора

Высший совет прокуроров выступил против предложения правительства, касающегося назначения генпрокурора. Накануне кабмин предложил доверить проведение конкурса на пост главы учреждения Министерству юстиции, а не ВСП. Между тем, председатель совета Анжела Мотузок заявляет, что принятый в 2016 году закон о прокуратуре не нуждается в поправках.

"Мы высказались против организации другой комиссии. Но если закон будет принят, мы будем вынуждены подчиниться. Действующий закон о прокуратуре получил положительный отзыв Венецианской комиссии. Они сочли его очень хорошим и предложили внедрить", - заявила председатель Высшего совета прокуроров Анжела Мотузок.

Напомним, в среду власти представили новую реформу юстиции.Правительство во главе с Майей Санду предложило министру юстиции создать комиссию, которая выберет двух кандидатов на пост главы Генпрокуратуры и предложит их Высшему совету прокуроров. А тот, в свою очередь, утвердит одного и предложит его президенту.

В то же время, глава государства Игорь Додон отметил, что альянс пока не пришел к консенсусу по этому вопросу. В ближайшее время реформу юстиции вынесут на публичные обсуждения, а затем направят на утверждение в парламент.

А пока Высший совет прокуроров начал отборочный конкурс кандидатов на должность генерального прокурора. Однако Анжела Мотузок уточнила, что пока учреждение не получило ни одной заявки на участие от претендентов. Крайний подачи документов - 10 сентября.