Молдавские фермеры подсчитывают убытки из-за засухи

Фермеры подсчитывают убытки из-за засухи. А специалисты отмечают, что в почве недостаточно влаги для сельскохозяйственных культур. Хуже всего дела обстоят на севере страны. Там этот показатель составляет всего 25%, а на юге - 50%.

Юрий Тулей из села Оланешты Штефанводского района выращивает пшеницу, кукурузу и подсолнечник. Этими культурами он засеял более полутора тысячи гектаров земли. По его словам, из-за засухи он потерял половину урожая.

"В среднем по хозяйству, учитывая все культуры, потери составляют не менее восьми миллионов леев. Если в прошлые годы, мы получали с тонны пшеницы до 750 килограммов муки, в этом году эта цифра варьируется от 250 до 370 килограммов", - отметил сельхозпроизводитель Юрий Тулей.

В такой же ситуации оказались и односельчане фермера.

"Ничего не уродилось, ни картофель, ни лук. Сейчас, после дождя, огород вроде позеленел, но уже поздно".

"Орошение водопроводной водой не помогает. Мы живем в селе, но всё покупаем и все дорого".

"В этом огороде негде было ступить. Были и баклажаны, и перец, все было. Посадила немного картофеля, а собрала ещё меньше. Даже помидоров нет".

Ранее синоптики продлили желтый код гидрологической засухи до шестого сентября. Виной всему установившаяся жара. Температура воздуха в тени достигает 33-ех градусов.

"Для этого периода это достаточно высокая температура, потому что средняя температура должна быть на семь градусов ниже, это показатели регистрируют каждые пять-семь лет. Если говорить о более продолжительном периоде, такая температура у нас бывает каждые 15 лет", - подчеркнул метеоролог Геннадий Рошка.

Напомним, в среду синоптики продлили до 31 августа и желтый код метеоопасности в связи с жарой. Они не исключают, что высокие температуры сохранятся и в начале сентября. Только 3 и 4 числа местами возможны дожди.

В стране сохраняется и предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.