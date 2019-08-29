Жителю Вулканешт грозит до 20 лет тюрьмы за убийство односельчанина

До 20 лет тюрьмы грозит 24-летнему жителю Вулканешт, который в мае застрелил односельчанина.

Прокуроры закончили расследование и передали дело в суд. В нем фигурируют еще четверо подозреваемых. Их будут судить по статье хулиганство.

Напомним, 24-летний парень застрелил своего односельчанина в результате конфликта у местного магазина. Он трижды выстрелил в него из пистолета, которым владел законно.

Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался.