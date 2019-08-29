До 20 лет тюрьмы грозит 24-летнему жителю Вулканешт, который в мае застрелил односельчанина.
Прокуроры закончили расследование и передали дело в суд. В нем фигурируют еще четверо подозреваемых. Их будут судить по статье хулиганство.
Напомним, 24-летний парень застрелил своего односельчанина в результате конфликта у местного магазина. Он трижды выстрелил в него из пистолета, которым владел законно.
Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался.
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