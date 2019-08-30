Мощнейшая магнитная буря вскоре накроет землю

Воздействие магнитной бури, по словам медиков, ощутят не только метеозависимые люди. Даже абсолютно здоровых ждут мигрени, снижение концентрации внимания и перепады настроения.

Очень сильная магнитная буря накроет Украину в первых числах сентября. Об этом свидетельствуют предварительные данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В частности, с 31 августа по 2 сентября ожидается магнитная буря, пик которой придется на 1 сентября. Она станет мощнейшей за последнее время, передает Корреспондент.

Причем, ее уровень угрозы продолжает расти. Так, неделю назад эксперты оценивали магнитную бурю 1 сентября в 4-5 баллов (G1), а последние данные демонстрируют уже 6 баллов и уровень G2.

Медики предупреждают, что почувствуют ее не только метеозависимые люди. Даже абсолютно здоровых ждут мигрени, снижение концентрации внимания и перепады настроения.

Кроме того, в периоды магнитных всплесков такой силы многие будут жаловаться на усталость, раздражаться без причины. Возможны приступы озноба.