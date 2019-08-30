Apple официально назвала дату презентации новых iPhone

Согласно приглашению, размещенному на сайте компании, мероприятие состоится 10 сентября в Театре Стива Джобса в Купертино.

Как и всегда в приглашении зашифрованы некоторые новшества, которые представят на презентации. Вероятно, в этом году на технику Apple вернется старый логотип компании в виде разноцветного яблока, о чем раньше упоминали инсайдеры, передает Униан.

Традиционно на сентябрьской презентации компания представляет новые модели своих смартфонов. По данным инсайдеров, в этом году Apple выпустит три новых iPhone.

По данным Bloomberg, ни одна из новых моделей не будет поддерживать 5G, однако получат быстрые процессоры Apple A13, возможность реверсивной беспроводной зарядки и новые камеры для съемки сверхширокоугольных фото и видео Также на презентации возможно покажут обновленные наушники AirPods и новый MacBook.