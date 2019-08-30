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Вадим Красносельский: Ревизия и утилизация боеприпасов – это внутреннее дело Приднестровья и России
// фото: president.gospmr.org
10:59, 30 Aug 2019
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Лидер Тирасполя Вадим Красносельский считает, что вопрос утилизации хранящегося в приднестровском регионе российского вооружения касается только Приднестровья и России. Он уточнил в заявлении для прессы, что срок хранения многих снарядов давно истек.

Ранее этот вопрос обсудили президент Игорь Додон и министр обороны России Сергей Шойгу. Последний обещал молдавским властям предоставить всю необходимую техническую поддержку. Глава государства предложил включить этот вопрос в повестку переговоров в формате 5+2, в которых принимают участие Россия и США.

Помощь в этом отношении предложил и советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, который находится с визитом в Кишиневе. Он подчеркнул, что урегулирование приднестровского конфликта важно для укрепления суверенитета нашей страны.

"У независимых государств должен быть суверенитет на всей территории страны. Если же на их территории находятся внешние силы, следует просить их отвода на условиях, выгодных местному населению. Именно поэтому мы не признаем аннексии Крыма, не признаем Донбасс как отдельный от Украины регион, и не признаем никакой независимой власти в приднестровском регионе", - заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.




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