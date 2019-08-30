ЦИК завершает прием документов, сегодня последний день подачи заявок

Центризбирком завершает прием документов у инициативных групп для поддержки кандидатов в депутаты. Сегодня - последний день подачи заявок.

Зарегистрированные инициативные группы будут собирать подписи для выдвижения кандидатов в одномандатных округах. Мужчинам нужно по меньше мере 500 подписей, женщинам - 250.

До 28 августа документы на регистрацию в ЦИК подали 11 инициативных групп и двое кандидатов в депутаты. Выборы законодателей в четырех округах пройдут 20 октября - одновременно со всеобщими местными.

Назначили их, так как Влад Плахотнюк и Виорел Мельник сложили мандаты, а Андрей Нэстасе и Майя Санду ушли из парламента в правительство. Официально избирательная кампания стартует за месяц до выборов.