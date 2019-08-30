Садоводы приступили к сбору летних сортов яблок

Садоводы начали сбор яблок летних сортов. Урожай, по их прогнозам, будет больше прошлогоднего в среднем на 10%. А закупочная цена останется прежней - от пяти до семи леев за килограмм.

Геннадий Лягул из села Кошница Дубоссарского района выращивает летние яблоки на пяти гектарах. Фермер уже ищет покупателей.

"Июль и август были жаркими, и яблоки поспели раньше обычного. Сортов "Голден" и "Ред Делишес" соберем по 20 тонн с гектара. Это немного, но для первого урожайного года показатель хороший. Все яблоки - одного размера. Почти 99% можно продать свежими", - отметил садовод Геннадий Лягул.

Основным рынком сбыта, по словам фермера, остается восточный. Но часть он надеется отправить в Европу.

"На экспорт идет почти весь урожай. Цены пока не установлены, но хорошая цена - пять леев и выше", - сказал Геннадий Лягул.

На время сбора урожая садоводы нанимают поденных рабочих.

"Есть проблема нехватки рабочих рук, но хорошо, что сбор яблок начинается, когда овощи уже собраны. Плачу по 25 леев в час. В прошлом году они работали по восемь часов и получали по 200 леев в день. Собрать все нужно самое позднее до 20 сентября", - подчеркнул Геннадий Лягул.

"Сейчас есть тенденция сажать больше летних сортов. Большинство производителей, у которых есть условия для хранения, не спешат отправлять фрукты на экспорт. В этом сезоне цены пока не установлены. Сейчас покупают сорт "Гала" по 5-7 леев за килограмм", - подытожил специалист по маркетингу Moldova Fruct Кожокару Адриан.

Сады яблок ранних сортов занимают в стране около пяти тысяч гектаров. Это 10% общей площади яблоневых садов.