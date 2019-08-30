ЛП: Договор о сотрудничестве с министерством обороны России - это удар по независимости Молдовы

Намерение подписать договор о сотрудничестве с министерством обороны России - это удар по независимости Молдовы. Так считают в Либеральной партии, напоминая, что в стране незаконно находятся российские войска и боеприпасы.

Правящую коалицию они обвиняют в лицемерии, так как социалисты и блок ACUM утверждали, что визит Сергея Шойгу в Кишинев был частным.

Информация о готовящемся договоре появилась на сайте российского минобороны сразу по возвращении министра из Молдовы.