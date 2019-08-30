В Фалештском районе загорелся пассажирский поезд "Бельцы - Унгены". ФОТО

Пассажирский поезд, выполняющий рейс Бельцы - Унгены, загорелся на ходу. Случилось это накануне вечером примерно в 18:23, недалеко от села Сэрата Веке, Фалештского района.

Обошлось без пострадавших. В поезде было 33 пассажира - они вышли из вагонов сразу после возгорания.

Как сообщили в инспекции по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в в тыловом локомотиве поезда. Огонь потушили, прежде чем он перекинулся на вагон.

Причины инцидента выясняются.