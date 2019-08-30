Руслан Кодряну намерен баллотироваться в мэры столицы

Исполнявший обязанности мэра столицы Руслан Кодряну намерен баллотироваться в градоначальники. Он написал об этом фейсбуке, сообщив, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, хотя ему и предлагали представлять определенные партии.

Чтобы начать кампанию, Кодряну, как и другим кандидатам, нужно собрать десять тысяч подписей в свою поддержку.

Ранее о намерении участвовать в выборах Кишиневского мэра объявили три человека. Это бывший министр обороны Виталий Мэринуца, лидер "Союза спасения Бессарабии" Валериу Мунтяну и председатель Европейского социально-политического центра Георгий Констандаки.

Либерал Дорин Киртоакэ тоже говорил, что хочет вернуться в мэрию, но официально об участии в выборах он не заявлял.