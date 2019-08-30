Советник из Штефан-Водэ покинул ПСРМ из-за кумовства и продвижения личных интересов

Из-за кумовства и продвижения личных интересов покинул Партию социалистов районный советник из Штефан-Водэ Валерий Малышевский. О своем уходе он объявил на вчерашнем заседании совета.

"Довожу до вашего сведения, что покидаю ряды социалистов. Для этого у меня есть веские причины. В партии процветает кумовство, и некоторые путают личные интересы с профессиональными. Спасибо за внимание", - заявил районный советник Штефан-Водэ Валерий Малышевский.

Социалисты на обвинения бывшего однопартийца пока не ответили. Но о случаях кумовства в правящей коалиции сообщалось неоднократно.

Так, исполняющий обязанности главы генпрокуратуры Дмитрий Робу - посаженный сын прокурора Веры Киранды. А она, в свою очередь - кума министра внутренних дел Андрея Нэстасе.

Пресса писала, что новый замдиректора СИБа Артур Гуменюк, который с 2017 был советником президента, - родственник председателя парламента Зинаиды Гречаный.

Еще один кум Андрея Нэстасе - Георгий Балан - возглавляет Генеральный инспекторат полиции. А племянница депутата Юрия Реницэ Юлиана Кантараджиу стала госсекретарем министерства сельского хозяйства.