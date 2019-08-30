В результате взрыва на заводе в Румынии один человек погиб, еще 3 ранены

Один человек погиб при взрыве на сборочном заводе в Бухаресте. Ранены трое, один из них - в критическом состоянии. В инспекции по чрезвычайным ситуациям заявили, что распространение огня удалось предотвратить.

По словам очевидцев, столб дыма над заводом был виден издалека. По предварительным данным, взорвался аппарат, работавший под давлением. Причины устанавливаются. Также специалисты проверяют уровень выброса вредных веществ.

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