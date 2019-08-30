Экологическая катастрофа: Жители Новых Анен требуют очистить русло реки Бык

Экологической бомбой называют речку Бык жители Новых Анен, которые все лето задыхаются от невыносимого запаха. Люди пикетировали районный совет, требуя очистить русло реки и прекратить сливать в нее нечистоты.

Следующую акцию протеста горожане намерены организовать в Кишиневе, надеясь достучаться до центральных властей. На их помощь надеется и местная мэрия.

"Я обращался в Агентство продовольственной безопасности и в экологическую инспекцию. В агентстве мне отказали, а экологи так и не ответили - ни о предпринятых действиях, ни о дальнейших планах. Я записался и на приём к министру сельского хозяйства, которому подчиняется экологический департамент, но все еще стою в очереди, и никто меня не принял", - заявил мэр Новых Анен Вячеслав Бондарь.

В районной экологической инспекции ситуацию не прояснили.

"Пока мы не можем точно назвать причину неприятного запаха, но предполагаем утечку сточных вод. Предстоит сделать лабораторные анализы", - отметил глава управления экологической инпекции Новых Анен Виталий Стурзэ.