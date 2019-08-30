В Турции 19-летняя россиянка впала в кому во время купания в бассейне

Во время отдыха в Турции 19-летняя московская студентка впала в кому. Это произошло, когда девушка плавала в маске в бассейне.

Мать пострадавшей не сразу поняла, что случилось. Однако вскоре студентку вытащили из воды без сознания, передает Униан. Отмечается, что девушку уже привезли из Турции в Россию, сейчас она находится в реанимации в состоянии комы.

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