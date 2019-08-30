В Европе в июле нынешнего года было продано 1 млн 325 тыс. 600 новых автомобилей. Эта цифра на 1,2% больше показателей за аналогичный период прошлого года.
Об этом говорится в исследовании JATO Dynamics, передает Autonews. Что касается первых семи месяцев 2019 года, то тут продажи показывают отрицательный результат — 9 млн 723 тыс. 400 реализованных машин (-2,5%).
Больше всего автомобилей в прошлом месяце в Европейском Союзе продал Volkswagen. В июле компания смогла реализовать 156 866 машин, что на 6,6% меньше показателей 2018 года, передает Униан.
На втором месте — Ford, который продал 83 794 машины (+7,3%).
Замыкает первую тройку Peugeot. За месяц французы смогли продать 80 824 автомобиля. Эта цифра на 5,2% больше показателей за аналогичный период прошлого года.
На четвертом и пятом местах расположились Mercedes-Benz и Opel. Эти компании продали 75 787 (+18,2%) и 72 940 (+8,2%) автомобилей соответственно.
Самым популярным автомобилем у европейцев останется Volkswagen Golf. На втором месте рейтинга еще одна модель немецкого концерна — Polo. Также в исследовании отмечен рост продаж автомобилей с электромоторами и гибридными силовыми установками. За месяц в Европе было реализовано 96 600 таких транспортных средств. Эта цифра на 29% больше результатов июля 2018 года.
При этом наибольший рост показали продажи электрокаров, которые увеличились на 98% (23 200 штук). Самой продаваемой «зеленой» моделью стал Renault Zoe.
В свою очередь, Tesla смогла продать в июле больше всего электрокаров. Одновременно продолжается падение продаж машин с дизельными агрегатами. В июле реализация таких машин упала на 5% по сравнению с 2018 годом.
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