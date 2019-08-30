Ученые бьют тревогу о будущем большого кораллового рифа

Состояние кораллов на Большом барьерном рифе в Австралии резко ухудшилось из-за изменения климата. Агентство, которое ведет контроль за ними, изменило оценку состояния с "плохого" на "очень плохое". Об этом сообщает BBC со ссылкой на отчет правительства Австралии, который составляется каждые 5 лет.

Отмечается, что повышение температуры моря, благодаря глобальному потеплению, которое вызвано человеком, остается самой большой угрозой для рифа. Действия по его сохранению, отмечается в отчете, "никогда не были более актуальными, чем сейчас", передает Униан.

Протянувшись более 2300 км, риф был признан объектом всемирного наследия в 1981 году за его "огромное научное и внутреннее значение". Но в последние годы риф все больше повреждался теплыми морями, которые убивали кораллы и влияли на его состояние.

Ученые утверждают, что количество новых кораллов на рифе уменьшилось на 89% из-за "обесцвечивания" Большого барьерного рифа, что повлияло на 1 500-километровую полосу.