Павел Филип: Нынешняя власть в Молдове - это машина, которая вот-вот врежется в стену

Нынешняя власть в Молдове - это машина, которая вот-вот врежется в стену. Так высказался об альянсе ПСРМ-ACUM бывший премьер Павел Филип в интервью порталу румынского новостного телеканала B1.

По его словам, Молдова вернулась на десять лет назад за те несколько месяцев, пока приоритетом коалиции была политизация госинститутов и политическая расправа над теми, кто поддерживал прежнюю власть. Как подчеркнул Павел Филип, профессионалов, назначенных по итогам открытых конкурсов уволили, чтобы отдать посты партийным ставленникам.

"Не проходит ни дня, чтобы нынешняя власть не давала кому-нибудь повода для разочарования: сторонникам, гражданам или внешним партнерам", - отмечает бывший премьер.

Также Павел Филип заявил, что Молдова отходит от европейских ценностей из-за растущего российского влияния. Правящую коалицию он называет союзом удава и кролика,где в роли удава выступают социалисты, подмявшие под себя важнейшие госучреждения.

Подвел экс-премьер и итоги визита в Румынию, отметив, что приехал в Бухарест просить поддержки не для Демпартии, а для Молдовы. Страна должна оставаться на европейском пути, - заключил Павел Филип.

Во вторник он провел в Бухаресте ряд встреч, обсудив развитие политической ситуации с лидером Партии народного движения Траяном Бэсеску, бывший премьером Виктором Понтой, председатель румынского сената и лидером Альянса либералов и демократов Кэлином Попеску-Тэричану. А также - с бывшими евродепутатами, которые поддерживали Молдову.