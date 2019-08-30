Нарушил закон в угоду личным интересам: И.о.главы Антикоррупционной прокуратуры пытался получить лицензию адвоката

Нарушил закон в угоду личным интересам, во что бы то ни стало желая получить лицензию адвоката. Так действовал исполняющий обязанности главы Анткоррупционной прокуратуры Эдуард Варзар.

В 2016 году он подал заявку на адвокатскую лицензию, оставаясь прокурором. Хотя по закону должен был покинуть пост за полгода до этого.

Лицензионная комиссия Союза адвокатов запрос отклонила. Варзар оспорил это решение в суде. А затем пошел дальше - в Апелляционную и Высшую судебную палаты.

Апелляцию в итоге отклонили, назвав неприемлемой. А в Лицензионной комиссии Союза адвокатов придерживаются прежнего мнения.

"Очевидно, что к профессии адвоката не может быть допущен человек, занимающий пост прокурора. Это даже звучит абсурдно. Он рассчитывал на свой авторитет в сфере юстиции, и думал, что может повлиять на результат", - заявил глава лицензионной комиссии Союза адвокатов Георге Влас.

Также в Союзе адвокатов подчеркивают, - претендовать на лицензию могут только люди с незапятнанной репутацией.

"Нельзя допускать к профессии тех, чья репутация в качестве прокурора или судьи не была безупречной. Это самая частая причина отказа. Нужно доказать безупречность репутации на основании различных материалов, характеристик, информации о резонансных делах", - подчеркнул председатель Союза адвокатов Эмманоил Плошница.

Эдуард Варзар с комментариями пока не выступил. Мы пытались с ним связаться с начала недели, но он на звонки и сообщения не отвечает.

Исполняющим обязанности главы Антикоррупицонной прокуратуры он стал в начале июля, после отставки Адрианы Бецишор.