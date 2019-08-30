Унионисты намерены подать в прокуратуру жалобу на депутата ПСРМ

Унионисты намерены подать в прокуратуру жалобу на депутата-социалиста Богдана Цырдю. Тот, по их словам, оскорбил два миллиона латышей и эстонцев, которые 23 августа 89 года встали живой цепью, протестуя против советской оккупации.

Цырдя на днях написал в фейсбуке, что после обретения независимости большинство из них покинули родные страны и стали грузчиками, мусорщиками и проститутками.

По словам лидера унионистов Влада Билецки, это заявление наносит ущерб чести и достоинству миллионов граждан ЕС. И достойно премии "свинья года".

Цырдя же на это ответил, что считает оскорбительными слова унионистов, так как те пренебрежительно относятся к представителям названных профессий.