Во Флориде объявили чрезвычайное положение из-за приближения урагана "Дориан"

Ураган "Дориан", усиливаясь, продолжает движение в Атлантическом океане.

Ожидается, что 2 сентября он обрушится на восток американского штата Флорида, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), передает Униан.

По прогнозам, до этого времени "Дориан" усилится до 4 категории. Во Флориде началась подготовка к стихии. Губернатор Рон Десантис объявил чрезвычайное положение. Жители сметают с полок магазинов продукты и укрепляют свои дома, а на автозаправках образовались длинные очереди.

Напомним, двое детей погибли в результате мощного урагана в Румынии.