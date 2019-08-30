В обуви использована технология автоматической шнуровки FitAdapt. Она работает также с Apple Watch и Siri.
Компания Nike показала кроссовки Adapt Huarache, которые можно зашнуровывать при помощи iPhone. Осуществить это оказалось возможно благодаря технологии автоматической шнуровки FitAdapt. Об этом пишет CNBC.
Эта модель кроссовок является редизайном Nike Huarache, которые были выпущены в 1991 году. Пользователи могут дать Apple Watch или iPhone команду наподобие "Siri, отпусти мою обувь", и шнурки развяжутся, передает Корреспондент.
Кроме того, в обуви поддерживаются различные пресеты шнуровки для разного рода занятий. К примеру, более свободная рассчитана на носку дома, а более плотная - для занятий спортом.
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