Хотите достичь серьезных профессиональных результатов? Ставьте перед собой реально достижимую цель – ни на чем не основанные проекты звезды принимать во внимание не будут. Также рекомендуется в любой ситуации сдерживать свои эмоции, выпуская их по поводу и без повода, рискуете нажить врагов даже среди верных друзей и создать ситуации, которые негативно скажутся на вас в будущем. О том, что ждет все знаки Зодиака рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.
Овен Представители знака наконец-то смогут перевести дух: период неприятностей, который принято называть черной полосой, подошел к концу, а на смену ему придет полоса света, полна приятными событиями. Но, самое главное, вы сможете сделать сказку былью собственного производства – месяц идеально подходит для воплощения в жизнь заветной мечты, передает Униан.
Телец
Шансы, которые окажут вам этого времени звезды будут уникальными: они дадут возможность достичь цели, которая до сих пор казались неподъемной – постарайтесь не упустить ее, такие подарки судьба делает крайне редко. Уделяя первоочередное внимание личной жизни, не забывайте о работе – начальству это может не понравиться.
Близнецы
Чтобы сделать шаг вперед в профессиональном смысле, придется отказаться от штампов и стереотипов, на которые вы опирались в последнее время. Только найдя новые – инновационные – способы достижения цели, вы сможете опередить конкурентов и быть "впереди планеты всей". Не ищите в происходящем мистический ингредиент – они вполне реальные.
Рак
Принимая серьезные жизненные решения, помните, что они будут действовать в течение нескольких лет, а то и десятилетий, поэтому подумайте о том, будут ли они актуальны через это время. Важные дела лучше сделать до первой половины месяца – в этот период космические энергии будут способствовать успеху любого, даже самого сложного – начинания.
Лев
Секрет вашего успеха – креативный взгляд на мир вообще и отдельные вещи в частности. Чем больше творчества будет в вашей работе, тем более потрясающий результат вам удастся получить. Кстати, все сказанное выше касается и личной жизни – подумайте о том, каким образом вы можете перезагрузить отношения с близким человеком, не сдерживая свою фантазию.
Дева
Несмотря на нежелание покидать свой дом, свою крепость, вам придется много путешествовать, и в конце концов вы так увлечетесь этим занятием, что неожиданно для самих себя не захотите возвращаться к родным стенам. Знакомства, завязанные во время поездок, могут хорошо послужить в работе – зарубежные партнеры предложат очень выгодные условия.
Весы
Не стоит удерживать возле себя людей, отношения с которыми давно не приносят радости – от всего, что себя исчерпало, нужно избавляться своевременно и без сожаления. Впрочем, очень скоро на их месте будут другие люди, и это тот случай, когда новые друзья окажутся во всех смыслах лучше старых. Одиноких представителей знака ждет судьбоносное знакомство.
Скорпион
Чтобы все успевать, не нужно искать в сутках двадцать пять часов, вполне достаточно грамотно планировать дела, стараясь, чтобы одно не накладывалось на другое. У женатых представителей знака возможны приятные изменения – кто-то получит возможность улучшить свои жилищные условия, а кого-то ждет радостное известие о скором прибавлении в семье.
Стрелец
Общительность, которой вы одарены от рождения, поможет вам наладить отношения с начальством и коллегами по работе, сделав их своими союзниками и единомышленниками. В таком коллективе легко будет достичь любой, даже самой сложной – профессиональной цели. Выбирая между несколькими сторонниками, прислушайтесь к советам сердца, а не ума.
Козерог
Будучи экономной – если не сказать, скупым человеком, вы неожиданно почувствуете тягу к транжирству и мотовству. Чтобы обезопасить себя от бессмысленных расходов, которые негативно скажутся на состоянии вашего кошелька, старайтесь как можно реже заходить в дорогие магазины. Секрет счастливой семейной жизни – искусство взаимных уступок.
Водолей
Лучший способ выполнить все, что запланировано, – подчинить все свои действия строгой дисциплине, в противном случае вас все время будут отвлекать второстепенные дела и коллеги. Близкие смогут обеспечить вам необходимую поддержку: важность крепкого тыла, в понятие которого входит взаимопонимание и уют, еще никто не отменял.
Рыбы
Знания, которые вы получите в это время, очень скоро пригодятся во время работы, так что не отказывайтесь от возможности научиться чему-то новому и неизведанному. Появление в вашей жизни человека из прошлого, в которую вы когда-то были влюблены, может стать началом нового периода ваших отношений – чем они закончатся, будет зависеть только от вас.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вы будете душой компании. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вы будете душой компании. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вы будете душой компании. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Не будьте неблагодарными.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Вероятна новая романтическая связь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вы будете душой компании. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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