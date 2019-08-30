Minecraft поможет создать универсальный искусственный интеллект

Специалисты в области искусственного интеллекта из Facebook Research работают над "умным" помощником для игры Minecraft. По их мнению, сочетание чётких правил, по которым устроен виртуальный мир, и огромного многообразия возможных действий позволит разработать алгоритм, не ограниченный, как большинство нынешних ИИ, выполнением одной единственной задачи.

Главная проблема современных "искусственный интеллектов" — узость решений, для которых они применимы, передает Вести.

Например, в случае с Minecraft нетрудно натренировать ИИ на выполнение команды "построй дом из камня с деревянными перекрытиями высотой три этажа", но при этом просьба игрока вроде "построй башню из песчаника высотой в 15 блоков со смайликом на вершине" поставит этот же алгоритм в тупик.

Именно это ограничение и рассчитывают преодолеть Артур Шлам и его коллеги по исследовательскому подразделению Facebook, и наилучшей средой, которую они смогли найти для тренировки такой системы, стал "конструктор миров" Minecraft.

Созданный в Facebook Research виртуальный помощник может обучаться в процессе взаимодействия с игроками, дающими ему задания. Чем больше таких взаимодействий — тем лучше система постепенно начнёт справляться с широким разнообразием задач.

Шлам отметил в беседе с MIT Technology Review: хотя спектр доступных в Minecraft действий практически бесконечен, большинство просьб игроков к ИИ будут касаться небольшого ассортимента наиболее типичных в игре задач.

Кроме того, в игровой среде "цена ошибки" будет невелика, и ассистент сможет постепенно чему-то учиться, даже проваливая большинство заданий. Оба эти обстоятельства помогут натренировать универсальный ИИ.

Одна из главных проблем, которая пока не решена разработчиками — понимание ассистентом просьб, сформулированных естественным языком.

Например, во фразе "построй башню в 15 блоков высотой и поставь на вершину смайлик" ИИ должен научиться правильно интерпретировать не только понятия "блок" и цифру "15", но и "башня", "высота", "смайлик" и "поставить на вершину". Создатели алгоритма надеются, что игроки помогут ему учиться, если он сможет задавать уточняющие вопросы. Скачать код ассистента можно на GitHub.