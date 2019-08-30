Шокирующее убийство сторожа в Кишиневе: Подозреваемому грозит пожизненное заключение

Пожизненный срок грозит уроженцу Новоаненского района, обвиняемому в убийстве сторожа, чье тело нашли на стройке на Мунчештской улице. Это один из строителей. Он признался, что остался с жертвой после работы, они напились и повздорили.

"После работы мы получили деньги решили выпить по стакану вина. Напились, и начался конфликт. Я его избил. Утром, когда проснулись, он был уже мертв. Я испугался".

Произошло убийство 10 августа, и пропаже жертвы заявили 15-го. Тело нашли закопанным в котловане. На время следствие обвиняемого поместили под стражу.