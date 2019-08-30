Парламент не намерен мирится с перепродажей компании, управляющей кишиневским аэропортом. Кто бы ни купил ее у Илана Шора, становится его сообщником. Так считает председатель следственной комиссии по приватизации госимущества Игорь Мунтяну.
"Заявления, что ее купил Ротшильд через кипрскую офшорную фирму, - это пустые разговоры. Каждый, кто захочет получить этот контракт из рук Шора, независимо от путей и способов, становится соучастником его криминальных схем", - отметил председатель следственной комиссии Игорь Мунтяну.
По словам Мунтяну, есть основания требовать возврата аэропорта в собственность государства.
"Есть явные признаки нарушения закона. Комиссия, выбиравшая концессионера, приняла заявки компаний, которых не было в списке участников конкурса. Avia Invest, Хабаровский аэропорт и Коломенский завод не имели права участвовать в конкурсе. Аэропорт нужно незамедлительно вернуть под управление государства", - подчеркнул Игорь Мунтяну.
Депутаты направили запрос о начале расследования в генеральную прокуратуру. Проверить требуют в первую очередь деятельность комиссии, выбиравшей концессионера.
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