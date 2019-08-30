Проект "Арткор" победил на престижном конкурсе в Москве

Проект молдавского архитектора стал одним из трех победителей престижного московского конкурса. Вместе с московским музеем "Гараж" и кофейной фабрикой в Грузии жюри отобрало "Арткор" - творческий центр в Кишиневе.

"Два года назад был объявлен архитектурный конкурс по созданию концепта этого креативного центра. Где-то полгода шло проектирование и согласование, еще полтора года строительство этого центра", - рассказал архитектор Максим Калужак.

Обошлось создание центра в 13 млн леев. На тысяче квадратных метров во дворе Академии искусств построили двухэтажное здание и большое пространство для выставок. Любимое место самого архитектора - необычная крыша.

"Я запланировал здесь зелень. Со временем здесь будут заросли. Это только первые шаги по посадке растений. Но планируются даже деревья в горшках, мебель освещение. Я думаю, что постепенно эта концепция реализуется и мы получим активную зону кровли", - добавил Максим Калужак.

По задумке архитектора, основными материалами стали бетон и железо. А ярким пятном - муралы работы молдавских художников.

"Мы очень долго выбирали, долго искали людей, формировали концепцию кто должен, кто не должен. И выбрали пятерых художников, каждый со своей стилистикой, хотелось показать разностороннюю структуру".

Выставки и другие культурные мероприятия в "Арткоре" проходят еженедельно.