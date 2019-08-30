Вышел трейлер документальной ленты о Билле Гейтсе

Выход фильма запланирован на 20 сентября. Он будет включать в себя несколько интервью, в том числе - с основателем Мicrosoft.

Сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма об основателе корпорации Мicrosoft Билле Гейтсе. Лента будет включать в себя несколько интервью, включая беседы с самим предпринимателем.

Ролик был опубликован на YouTube-канале Netflix, где собрал к настоящему моменту более 400 тысяч просмотров, передает Корреспондент.

Режиссером ленты выступил Дэвис Гуггенхайм, обладатель Оскара. Он известен по работам над фильмами Неудобная правда и Сплетня.

В фильме создатель желает показать, как работает мозг гениального предпринимателя и рождаются его идеи.