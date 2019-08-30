Влада Филата заслушали по делу о банковской афере

Влада Филата снова заслушали по делу о банковской афере. Трое депутатов из следственной комиссии парламента поговорили с ним в 13-й тюрьме. После двухчасовой беседы они усомнились в словах экс-премьера.

"Он сделал еще одно утверждение, в которое я лично - и я об этом сразу сказал - не верю. Он говорит, что не знал, что бенефициаром дополнительной эмиссии акций был Илан Шор. Юридически эти фирмы принадлежали Шору, и я не могу поверить, что Владимир Филат не знал, кто стоял за этими фирмами", - заявил председатель следственной комиссии Александр Слусарь.

А социалист Владимир Головатюк говорит, что едва узнал экс-премьера.

Высшая судебная палата приговорила Влада Филата к девяти годам тюрьмы за торговлю влиянием и коррупцию. Арестовали его на основании показаний Илана Шора.

До сих пор следственная комиссия заслушала 23 человека, которые, по словам Александра Слусаря, обвиняли друг друга. Работу комиссии продлили до 10 октября.