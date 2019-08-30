Во время долгожданного отпуска не хочется оказаться в неприятной ситуации. На самом деле, на пляже вас подстерегает больше опасностей, чем вы думаете.
Тепловой удар
Человеческое тело устроено так, что охлаждает само себя через пот. Однако в жарких странах эта система может дать сбой благодаря тепловому удару. В этот момент температура резко повышается на 10-15 градусов, и это может быть очень опасно для организма. Больше всего тепловому удару подвержены люди младше четырех и старше 65, а также те, кто страдает ожирением, болезнями сердца и злоупотребляет алкоголем, передает Рамблер.
Цветение водорослей
Если вы думаете, что в цветущей воде безопасно купаться, то вы ошибаетесь. Когда водоросли начинают цвести сильнее, чем обычно, они выделяют токсины, от которых гибнут маленькие рыбы. Их разложение и последующие процессы могут сильно повлиять на человека, который купается в воде. А токсины от водорослей вызывают раздражение на коже и в глазах. Если все все-таки решите искупаться, после моря ополосните тело пресной водой.
Отбойное течение
Оно может начаться не только в море, но и даже в небольшом озере. Их скорость может достигать 2 м/с. Обычно вода в этих местах темнее, но на глаз их сложно распознать. В этом и есть их главная опасность. Если вы плаваете и чувствуете, что вас тянет в море, не нужно плыть к берегу, безопаснее будет продолжить движение вдоль него пока не почувствуете, что течение ослабело.
Медузы
Всего известно 2000 видов медуз, но опасны из них только 70. В некоторых случаях можно отделаться только ожогом, но другие могут парализовать и даже убить. Ни в коем случае не трогайте медуз, даже, если их вынесло на берег. А, если вы все-таки обожглись, покиньте воду, удалите посторонним предметом остатки медузы и обратитесь к врачу.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вы будете душой компании. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вы будете душой компании. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вы будете душой компании. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Не будьте неблагодарными.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Вероятна новая романтическая связь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вы будете душой компании. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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