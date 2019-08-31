Средство от блох, убившее девочку из Хынчешт, можно свободно купить в ветеринарных аптеках

Средство от блох, убившее девочку из Хынчештского района, можно свободно купить в ветеринарных аптеках. Между тем, препарат оказывает токсичное действие на человека и может привести к смерти. Об этом заявил в одной из телепередач замглавы управления Национального агенства пищевой безопасности Виктор Пыслару. Он считает, что диацидол необходимо включить в список ветеринарных препаратов, продаваемых по рецепту.

"Данный инсектицид, возможно, оказал влияние на вшей, но он впитался в кожу, привел к общему заражению крови и печени. - Как долго происходит отравление печени? - Очень быстро, в случае, который произошел в Оргееве, это произошло в течение 15-20 минут. После этих трагических событий мы включим данный препарат в список отпускаемых по рецепту ветеринара", - сказал -замглавы управления НАПБ Виктор Пыслару.

Напомню, на днях девятилетняя девочка из Хынчештского района скончалась, а её подруга-сверстница попала в больницу в результате интоксикации. Они пытались вывести вшей средством от блох, купленном в ветеранирной аптеке.

Похожий случай произошел в Оргееве. Там в результате отравления препаратом для обработки животных скончалась 11-летняя девочка.