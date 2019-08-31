Страница Дорси была взломана в пятницу днем около 16.00 по времени Восточного побережья США (23.00 по Молдове).

По данным The Verge , аккаунт могла взломать хакерская группа Chuckle Squad.

От лица неизвестных на странице Дорси были опубликованы более 15 твитов, в которых содержалась нецензурная лексика, а также расистские оскорбления.

Сотрудники Twitter спустя некоторое время удалили все оскорбительные твиты.

Издание напоминает, что не первый случай взлома аккаунт Дорси в Twitter. Так, в 2016 году хакерская группа OurMine взломала его страницу в соцсети и опубликовала сообщение, в котором оставила ссылку на свой сайт и надпись "проверка вашей безопасности".