В Молдове отмечают День государственного языка

Сегодня, 31 августа, Молдова отмечает День государственного языка. Название празднику дало стихотворение "Лимба ноастрэ" - классика молдавской литературы Алексея Матеевича (1888-1917), ставшее в 1994 году текстом гимна Республики Молдова. Автор музыки гимна — Александру Кристя, аранжировка — Валентин Дынга.

В августе 1989 года более 70 тысяч участников Великого национального собрания высказались за провозглашение румынского языка государственным. Спустя два дня Верховный совет МССР одобрил закон, в соответствии с которым официальным языком страны стал молдавский язык на основе латинской графики.

С 1 сентября 1989 года, по распоряжению тогдашнего министра образования Николая Мэткаша, в школах стали преподавать румынский язык и литературу. Парламент аграриев, которые пришли к власти в 1994 году, одобрил Конституцию Молдовы, 13-ая статья которой гласила, что "государственным языком Республики Молдова является молдавский язык на основе латинской графики".

Позднее ученые не раз пытались аргументировать необходимость изменения этой статьи, но безуспешно.

Против румынского языка выступили и коммунисты, пришедшие к власти в 2001 году. Они выступили с инициативой переименования школьного предмета "Румынский язык", однако она была встречена валом критики. Тысячи людей вышли на протесты в 2002-м, 4-м и 8-м годах.

В 2013-ом Конституционный суд принял беспрецедентное решение - что Декларация о независимости превалирует над Конституцией в вопросе о государственном языке. Таким образом синтагма "румынский язык" стала конституционной и вошла официальное использование.