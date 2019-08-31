За последнюю неделю сотрудники Управления по безопасности пищевых продуктов (УБПП) зарегистрировали два новых случая бешенства – один в городе Тараклия, другой в селе Валя-Пержей. Оба случая произошли в домах, которые находятся на окраине населенного пункта и вблизи речки.
23 августа в городе Тараклия полугодовалый щенок заразился бешенством. Ранее он был в контакте с хорьком, после этого хозяева обнаружили у собаки признаки бешенства. В контакте с щенком были и другие кошки, и собаки, проживающие в доме. Сотрудники УБПП провакцинировали всех домашних животных в очаге и в округе, сообщает gagauzinfo.md.
Кроме этого, вакцину получили и хозяева дома, которые были в контакте с заболевшей собакой.
Второй случай зарегистрирован 28 августа в селе Валя-Пержей Тараклийского района. Жители обнаружили у своей кошки неадекватное поведение – она вела себя агрессивно, грызла железо и камни.
В доме были гости, которые приехали из-за границы. Все 15 человек были провакцинированы в Центре общественного здоровья Тараклия. В очаге и вокруг него вакцину получили и все домашние животные.
По словам начальника управления по безопасности пищевых продуктов Ивана Лисица в городе Тараклия есть несколько неблагополучных мест, где большая вероятность заразиться бешенством.
«В многоэтажных домах около мусорных контейнеров много бродячих собак, в зоне риска дома, расположенные на окраине населенного пункта. Крайне опасным местом является район детского сада №4 и лицея им «Ивана Вазова», – подчеркивает начальник Лисица.
Он также утверждает, что именно туда «люди выбрасывают трупы животных», что может привести к заболеванию бешенством бродячих собак.
Накануне начала учебного года в зону риска попадают дети, пишет TUK.md.
«Ребенку сложно объяснить, что нельзя трогать собак и кошек, как правило, они, увидев животных, пытаются с ними подружиться», – рассказывает Иван Лисица.
На данный момент проводится вакцинация собак и кошек, находящихся при отарах овец, а также в тех частях населенного пункта, где домашние животные имеют контакт с дикой природой.
Вся вакцина против бешенства входит в стратегические вакцины и является бесплатной. В УБПП в районе Тараклия есть свободно практикующий врач, которого можно вызвать для получения вакцины.
Бешенство является особо опасной вирусной болезнью всех видов животных, птицы, а также человека, характеризуется в основном острым течением, тяжелыми поражениями центральной нервной системы, заканчивающееся всегда гибелью животного.
Клинические признаки заболевания бешенством появляются чаще всего через 3-8 недель после заражения. Инкубационный период при бешенстве составляет 14-60 дней, но иногда достигает 6-12 месяцев.
В начале заболевания отмечают изменения в поведении собак и кошек: животное необычайно ласково или, напротив, капризно, настороженное, не выполняет команды. Животное непривычно возбуждено, часто разгрызает место укуса. Аппетит понижен или извращен, животное поедает несъедобные предметы, наблюдается обильное слюнотечение и рвота. Такое состояние длится от 1 до 4 дней.
Часто больные животные неожиданно набрасываются на других животных или людей. В дальнейшем появляются конвульсивные припадки, которые постепенно учащаются, увеличивается их продолжительность. При этом отмечаются высокая температура, рвота, параличи отдельных групп мышц (глотки, гортани, конечностей), развивается косоглазие; нижняя челюсть отвисает, из пасти вытекает слюна, лай становится хриплым, заглушённым.
Лечение при бешенстве не разработано. Единственный способ предотвращения профилактическая вакцинация домашних животных против бешенства. Ваше животное может получить бесплатную прививку от бешенства в УБПП Тараклия, предварительно позвонив по телефону 029422377 или 92101.
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