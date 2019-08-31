Пожар в заповеднике "Старый Орхей": огонь уничтожил около 40 га растительности. ФОТО

Один из самых красочных заповедников превратился в пепел после пожара. Около 40 га насаждений вблизи озера в Иванче полностью сгорели.

Инцидент произошел на прошлой неделе, а фото с места происшествия были опубликованы очевидцами несколько дней назад. Огонь тушили два пожарных расчета.

"На фоне крупных лесных пожаров в Бразилии никто не заметил огромной трагедии, которая произошла в районе Старого Оргеева. Часть земли (около 40 га, что равно площади села Бутучены) сгорела полностью. Один из самых красивых заповедников Молдовы – ландшафтный заповедник "Требужень" (500 га) находится в нескольких километрах от Старого Оргеева, где туристы спокойно гуляют, читая новости о том, как горят леса Амазонки", – написал автор публикации.