В Мексике на свалке нашли около двух тысяч фрагментов костей рук

На северо-западе Мексики в штате Синалоа бригада по поиску пропавших без вести обнаружила на свалке порядка двух тысяч фрагментов костей рук. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщила газета El Universal.

Отмечается, что находка была сделана рядом с закрытым поселком в одном из пригородов Кульякана, столицы региона, передает Корреспондент.



По оценкам экспертов, кости принадлежали взрослым людям, подросткам и детям, которые, предположительно, подвергались пыткам со стороны похитителей.



Более крупных фрагментов тел в этом районе найдено не было.



По официальным данным, число пропавших без вести мексиканцев к началу текущего года превышало 40 тысяч человек.

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