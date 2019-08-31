Ураган "Дориан" уже достиг "очень опасной" категории и идет в сторону США

Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг четвертой, "очень опасной" категории, скорость ветра в эпицентре составляет 215 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным центра, "Дориан" находится примерно в 925 километрах от Вест-Палм Бич во Флориде. Специалисты полагают, что на полуостров он обрушится в понедельник, а до того затронет Багамские острова. Ураган приближается к ним со скоростью около 17 километров в час, передает РИА Новости.

"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана – "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что "Дориан" может стать одним из крупнейших в истории страны.