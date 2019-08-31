В Новой Зеландии туристам запретили плавать с дельфинами

Правительство Новой Зеландии ввело запрет на купание туристов с дельфинами-афалинами, которых называют бутылконосы.

Как отмечает The Independent, общение с людьми отвлекает животных от заботы о потомстве, сна, отдыха и полноценного питания. Это грозит исчезновением вида, передает УНИАН.



Популяция афалин на восточном побережье Новой Зеландии снизилась за последние годы. По данным Министерства охраны природы страны, такая ситуация сложилась из-за того, что люди «слишком залюбили животных».



Интенсивное движение на лодках заставляет дельфинов тратить меньше времени на осуществление важных биологических задач: от кормления потомства до собственного отдыха.

Ученые обнаружили, что дельфины тратят 86% своего светового дня у одной туристической лодки. Поэтому истощаются и рано умирают.

Правительство запретило туры на лодках в сопровождении дельфинов у восточного побережья. На остальной территории взаимодействие с афалинами сократили до 20 минут. Туры можно посетить только утром и днем, чтобы у дельфинов было больше времени на себя.





