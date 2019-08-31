В понедельник, 2 сентября, во всех школа страны прозвучит "первый звонок"

Новый учебный год начнется во всех общеобразовательных учреждениях страны в понедельник, 2 сентября. В этом году руководство школ сможет индивидуально решать, какие мероприятия организовывать по случаю "Первого звонка".

Мероприятия могут быть организованы в виде традиционной линейки, занятий в классах или инновационных мероприятий. По распоряжению Министерства просвещения, культуры и исследований, если школы примут решение об организации линейки, она не должна длиться дольше 45 минут, чтобы избежать вероятности теплового удара. При этом министерство уточнило, что в ходе "Первых звонков" "не допускаются вмешательства и речи политического характера".

Как написала на своей странице в соцсети министр просвещения Лилиана Николэеску-Онофрей, "мы уверены, что свобода решения принесет сотни моделей учебных проектов, которые затем могут разделить все заинтересованные стороны. Простой пример: в каждом населенном пункте есть люди, которые участвовали в Великом национальном собрании, которые пережили эти моменты. Почему бы им не стать гостями учеников на первом уроке, уроке устной истории? Это всего лишь одна из идей. Может быть еще бесчисленное количество других. Креативность в подходе, мотивация к обучению, ценность сотрудничества для достижения успеха - эти и любые другие темы более чем приветствуются в начале учебного года".

В Республике Молдова работает более 1200 начальных и средних общеобразовательных учреждений.