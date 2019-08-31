С 1 сентября, некоторые троллейбусы и микроавтобусы изменят свои маршруты.
Таким образом, троллейбус №37, который следует от мэрии коммуны Бубуеч до Железнодорожного вокзала, будет ходить по следующему маршруту:
Туда (в черте города) – бул. Ю. Гагарин, бул. К. Негруцци, бул. Штефан чел Маре, ул. Измаил, ул. Узинелор, (в селе Бубуечи): Т. Будуег;
Обратно (в селе Бубуечи) – ул. Т. Будуег, (в черте города) – ул. Узинелор, ул. Измаил, бул. Д. Кантемир, бул. Ю. Гагарин.
На трассе будут установлены следующие остановки:
Туда – Железнодорожный вокзал, отель «Космос», бул. Штефан чел Маре, ул. А. Хыждеу, Центральный рынок, SA Tutun CTC, Ассоциация зерновых, ул. Негрештень, коммерческий центр «Keramin», Ассоциация «Agromașina», Ассоциация “Beton Armat» SA, Средняя школа №3, ул. Волунтарилор, EFES VITANTA, «Macon» SA, ул. Узнелор, 188, село Бубуечи, ул. Г. Виеру, мэрия коммуны Бубуечи (конечная остановка);
Обратно – село Бубуечи, ул. Г. Виеру, ул. Узинелор, 188, «Macon» SA, EFES VITANTA, ул. Узинелор, средняя школа №3, Ассоциация “Beton Armat» SA, Ассоциация «Agromașina», коммерческий центр «Keramin», ул. Негрештень, Ассоциация зерновых, SA Tutun CTC, Центральный рынок, ул. А. Хыждеу, бул. Штефан чел Маре, отель «Космос», Железнодорожный вокзал.
В связи с этим руководство Управления электротранспорта Кишинёва установит до завтрашнего дня на остановках общественного транспорта график маршрут.
Маршрут микроавтобуса №117 также будет частично изменён. Он будет курсировать следующим образом:
Туда (в селе Колоница) – ул. Стежарилор, ул. Будешты, ул. Штефан чел Маре, (в черте города): ул. Вадул луй Вода, ул. М. Спэтару, ул. Джинта Латинэ, бул. Мирча чел бэтрын, ул. Алеку Руссо, ул. Н. Димо, ул. А. Сахаров, ул. Д. рышкану, ул. Аэродрома, ул. А. Дога, ул. Т. Владимиреску, ул. Измаил, ул. А. Янку, ул. Тигина, ул. 31 Августа;
Обратно – ул. 31 Августа, ул. Измаил, ул. Т. Владимиреску, ул. А. Дога, ул. Аэродрома, ул. Д. Рышкану, ул. А Сахаров, ул. Н. Димо, ул. А. Руссо, ул. Джинта Латинэ, ул. М. Спэтару, ул. Вадул луй Водэ, (в селе Колоница): ул. Штефан чел Маре, ул. Будешты, ул. Стежарилор.
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